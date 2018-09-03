Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5 тыс. рублей

Ряд банкоматов в Московском регионе перестали принимать купюры в 5 тыс. рублей после предупреждения американской компании NCR о массовом вбросе фальшивых банкнот.

Фальшивки принимали только старые банкоматы, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот. Найти мошенников будет проблематично, поскольку внесенные средства попадали в общую кассету. Чтобы предотвратить случаи мошенничества впредь многие банки по совету NCR отказались от приема пятитысячных купюр в Московском области, пишут «Ведомости».

Общая сумма ущерба пока не подсчитана, но, по некоторым данным, речь может идти о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

По информации издания, уязвимость нашли менее чем в 5% банкоматов МКБ, «Альфа-банк» обнаружил 18 незащищенных моделей, банк «Открытие» перестал принимать купюры в 5 тыс. рублей в 36 банкоматах в московском регионе.

В июле зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов также сообщал о нескольких случаях сбыта фальшивых купюр через банкоматы.