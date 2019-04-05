Названы сроки замены бумажных СНИЛС на электронные

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования в электронный формат будет проводиться в течение трех месяцев, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

На сайте ПФР указывается, что «ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок».

Отмечается, что за минувший год фонд зарегистрировал в системе обязательного пенсионного страхования 1,5 млн граждан, а общее количество застрахованных на начало 2019 года составило 155 млн человек.

Ранее стало известно об отмене бумажного СНИЛС.