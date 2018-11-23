Эксперт: Правительство при обсуждении нацпректов вооружилось «кремлевской методикой»

«Правительство действительно подсмотрело эту идею у Госсовета. Осенью на заседании в Ялте – с широким привлечением экспертного сообщества, деловых кругов и НКО, – этот формат показал себя очень удачным», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Шпунт, комментируя серию совещаний по реализации национальных проектов, организованных кабмином с участием глав регионов.

«Нацпроекты тем и отличаются от стандартного сметного или бюджетного финансирования, что они по определению предполагают участие всех этих субъектов», – сказал директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт.

«Стоит пояснить, что обычное финансирование по федеральным целевым или федеральным субсидиарным программам допускает, что правительство по своей вертикали перемещает деньги и требует отчет за эти деньги. И при этом, в общем-то, может общаться с гражданским обществом и бизнесом, а может, и не общаться. А вот нацпроекты так сконструированы, что их правительство не сможет реализовать, если не будут подключены все эти упомянутые силы», – заявил политолог.

Именно поэтому и возник тот формат, который мы увидели в Ялте в ноябре, напомнил Шпунт, добавив, что он был признан удачным, поскольку дал хороший результат.

«А тема новых совещаний с главами регионов – это уже вопрос реализации, наполнения нацпроектов конкретными региональными задачами, построение для каждого региона конкретной маршрутной карты, по которой проект будет реализован», – сказал эксперт.

«Речь идет о том, что будут привлекаться силы и средства бизнеса в нацпроектах, а для многих нацпроектов просто необходимо привлечь третий сектор – общественные организации. Поэтому логичнее перед тем, как этот маршрут выстроить, их спросить. Вот отсюда возникает эта тема. Это не потому, что правительство было менее демократичным, а стало демократичнее», – оговорился политолог.

«Если бы этот придуманный в Кремле формат был бы неудачным, то его не повторили бы затем и на Госсовете в Казани. Кремль бы просто сделал вид, что мы возвращаемся к прежней форме. Это не значит, что каждое следующее заседание Госсовета будет теперь проходить в такой форме. Некоторые из них не потребуют подобной формы организации. Но, в любом случае,

правительство на это посмотрело, увидело на примере коллег из администрации президента, что это работает, что это эффективно, и решило идти по тому же пути», –

подытожил эксперт.

Как сообщил ТАСС, в подмосковном Аносино в четверг началось выездное совещание «Национальные проекты - Этап «Реализация». Тем самым правительство начинает целую серию совещаний по реализации национальных проектов в регионах России. Они состоятся в Корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье и завершатся в субботу итоговым заседанием с участием всего состава кабмина под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева.

В рамках этой трехдневной работы пройдут, в частности, консультации с руководителями региональных проектных офисов, которые смогут озвучить свои вопросы по системе контроля за исполнением нацпроектов. Кроме того, планируются дискуссии, в которых примут участие ряд губернаторов и министров. В заключительный день пройдет совещание всего состава правительства с губернаторами.

Паспорта 12 нацпроектов («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт») и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

В первом совещании, прошедшем в четверг, приняли участие замглавы аппарата правительства Анатолий Кириенко, первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, а также главы регионов. В течение трех дней участники должны обсудить основные вопросы, мешающие реализации нацпроектов. Как сообщил Кириенко, к совещанию было прислано более тысячи вопросов.

Работа на совещании была организована в интерактивном режиме – аудитория активно вовлекалась в происходящее. Выступления спикеров перемежалось «разминками», когда участники могли отвечать на предлагаемые модератором вопросы, а также активно задавать вопросы через специальное приложение. Во время работы аудитория среди ключевых сложностей, которые могут возникнуть при реализации проектов, выделила кадры, мотивацию и бюрократические препоны.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в ноябре в Ялте президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное реализации своего майского суперуказа. Заседание состоялось в ноывом формате. Он подразумевал распределение участников – глав регионов, членов правительства, сенаторов, помощников главы государства – за семью круглыми столами, посвященными разным темам. В феврале в схожем формате заседание Госсовета состоялось в Казани. Кроме того губернаторы сначала совещаются в закрытых группах с участием профильных чиновников. Затем итоги их дискуссии уже выносятся на обсуждение с участием президента.