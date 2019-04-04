Продолжительность жизни в мире с 2000 года выросла до 72 лет

Средняя продолжительность жизни в мире увеличилась с 2000 по 2016 годы с 66,5 до 72 лет, следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отчет ВОЗ был представлен в четверг в Женеве, передает ТАСС.

Отмечается, что население бедных стран живет на 18,1 года меньше, чем граждане государств с высокими доходами: 62,7 против 80,8 года. Также сообщается, что с 2000 года выросла продолжительность «здоровой жизни» – с 58,5 до 63,3 лет.

Согласно докладу ВОЗ, в 2019 году в мире на свет появится 141 млн детей – 73 млн мальчиков и 68 млн девочек. При этом ожидаемая продолжительность жизни первых составляет 69,8 года, у представительниц слабого пола – 74,2 года. Несмотря на численное преобладание мальчиков при рождении, в возрастной группе 50-54 лет соотношение между полами выравнивается, а в категории 60-64 лет численность женщин выше в пропорции 100 к 95, подчеркивается в отчете.

Кроме того, в докладе сообщается, что мужчины чаще женщин умирают от таких болезней как ишемия, легочные заболевания, цирроз печени и инсульт. Самоубийства среди мужчин распространены больше, чем у женщин в четыре раза. Отмечается также, что мужчины менее бережно относятся к здоровью, реже обращаясь за медицинской помощью. По данным ВОЗ, такая ситуация характерна, прежде всего, для стран, где зафиксирована эпидемия ВИЧ.

Согласно информации statdata, продолжительность жизни в России выросла до 72,7 года, при этом мужчины живут в среднем 67,5 лет, женщины – 77,6 лет.

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