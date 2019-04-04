Земля под строительство завода на Байкале оказалась выделенной незаконно

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура считает незаконным выделение земли под строительство завода по розливу воды в поселке Култук на берегу Байкала, так как участок предоставили под строительство в обход торгов, следует из сообщения ведмоства.

«В ходе проведенной проверки установлено, что земельный участок предоставлен муниципалитетом в аренду ООО «АкваСиб» для возведения завода по производству питьевой бутилированной воды в обход публичных процедур – торгов. А именно, участок сформирован в зоне рекреационного назначения. Правовой режим такой территории не предусматривает возможность строительства завода по розливу воды или иных объектов водоснабжения», – говорится на сайте прокуратуры.

В связи с этим муниципалитет неправомерно разрешил использовать землю для размещения подобного объекта. По мнению прокуратуры, нарушены земельные нормы, правила зонирования и градостроительная документация.

Также сообщается, что деятельность ООО «АкваСиб» направлена на извлечение прибыли, «по смыслу законодательства» не являясь деятельностью по обеспечению населения водоснабжением.

«Для устранения выявленных нарушений Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой в Арбитражный суд Иркутской области направлено исковое заявление о признании не действительным договора аренды земельного участка, возврате земли Култукскому муниципальному образованию», – говорится в сообщении.

Компании ООО «АкваСиб» и иным лицам пока запрещено строить объекты на этом участке, производить с ним любые юридически значимые действия.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «АкваСиб» продолжать строить завод по розливу бутилированной воды на берегу Байкала.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации со строительством завода на берегу Байкала, которое экологи считают прямой угрозой озеру.