Китайской компании запретили постройку завода на берегу Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «АкваСиб» с китайским капиталом продолжать строить завод по розливу бутилированной воды на берегу Байкала.

«Запретить ООО «АкваСиб» и иным лицам возводить (строить) объекты на земельном участке общей площадью 16 тыс. 974 кв. м с кадастровым номером 38:25:000000:934, находящемся по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, улица Кирова, заключать сделки и любые другие действия по распоряжению, обременению, передаче другим лицам указанного земельного участка», – приводит «Интерфакс» решение суда.

Решение принято по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского сельского поселения и «АкваСибу». Прокуратура требовала признать недействительным договор аренды земельного участка на берегу Байкала, который ранее заключили муниципалитет с компанией. Региональное отделение ФАС привлекалось к делу в качестве третьей стороны.

В обосновании указано, что если не будет запрета на стройку, то это может помешать исполнению судебного решения, так как по основному иску оспаривают законность заключения договора аренды земельного участка.

«А учитывая объем прав, предоставленный ООО «АкваСиб» как арендатору спорного земельного участка, у истца имеются основания полагать, что ООО «АкваСиб» либо иные лица могут осуществить строительство на данном земельном участке», – отмечается в материалах суда.

После анализа всех обстоятельств суд пришел к выводу о запрете на дальнейшее строительство объектов. Дальнейшее рассмотрение дела продолжится 7 мая.

Ранее разрешение на строительство завода по розливу воды на Байкале признали незаконным.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации со строительством завода на берегу Байкала. Экологи считают это прямой угрозой уникальному озеру.