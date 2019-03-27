Разрешение на строительство завода по розливу воды на Байкале признали незаконным

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.

«Суд решил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить, признать незаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экологической экспертизы, признать незаконными приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство объекта», – цитирует слова судьи Натальи Исаковой ТАСС.

Возведением завода занимается компания ООО «АкваСиб», которая ориентируется на рынок сбыта готовой продукции в Китае. Инвестор – китайская Дацинская водная компания. Проектная мощность предприятия – 528 тыс. литров воды в сутки. По замыслу создателей завод должен был быть введен в эксплуатацию в 2021 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации со строительством завода на берегу Байкала. Экологи считают это прямой угрозой уникальному озеру. Предприятие строится на иркутском поселке Култук с января, при этом уже в марте на месте стройки обнаружились следы разлива нефтепродуктов, по периметру площадки – груды строительного мусора.