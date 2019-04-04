Украинские диверсанты осуждены в Севастополе

Севастопольский городской суд приговорил Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, членов украинской диверсионной группы, готовившей провокации в Крыму, к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – передает ТАСС решение судей.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Севастополе была задержана украинская диверсионная группа, куда входили Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. По данным ФСБ, все трое являются членами диверсионно-террористической группы управления разведки минобороны Украины, планировавшей диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму.

Обвинение просило 15 лет лишения свободы для Дудки, для Бессарабова – 14 лет и 10 месяцев.

Третий участник диверсионной группы Дмитрий Штыбликов уже получил пять лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в 200 тыс. рублей.