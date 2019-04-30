Захарова назвала проблемы с визами визитной карточкой американской дипломатии

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что замглавы департамента информации и печати МИД России не смог вовремя получить американскую визу для участия в мероприятии в ООН по вопросам свободы СМИ, отметив, что это стало отличительной чертой, визитной карточкой американской дипломатии.

Захарова выразила надежду, что надеется, что российский дипломат все же сможет принять участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации, так как подал заявление на визу вовремя, передает ТАСС.

«Это стало отличительной чертой, визитной карточкой американской дипломатии – не выдавать визы или не выдавать их в срок», – констатировала Захарова на мероприятии «Роль СМИ в демократии. СМИ и выборы в эпоху дезинформации».

Накануне МИД России обвинил США в нарушении обязательств места размещения штаб-квартиры ООН. В апреле прошлого года на заседании профильного комитета Генеральной Ассамблеи ООН Россия потребовала заставить Соединенные Штаты выполнять соглашения о штаб-квартире международной организации.

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