Россия потребовала заставить США выполнять соглашения о штаб-квартире ООН

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12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 08:26  |  vz.ru
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Даже при сохранении газового транзита украинская труба пойдет на металлолом

Украина готова снизить транзит российского газа с 90 до 40 млрд кубовФото: Gleb Garanich/Reuters
Украина впервые заявила о минимальном объеме транзита российского газа, на который она согласна. Эти объемы больше, чем хотела бы Россия, но гораздо меньше того, что проходит через Украину сейчас. А это значит, что звучавшие ранее прогнозы относительно бесславной судьбы украинской ГТС в любом случае оказываются пророческими. Подробности...
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С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии

Бой в сирийском небе покажет, насколько наша ПРО научилась сбивать пресловутые «Томагавки»Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez
Сирия на наших глазах превращается в сцену, на которой должен разыграться грандиозный военный спектакль – отражение массовой атаки американских крылатых ракет российскими средствами ПВО. Кто в итоге окажется победителем – «Томагавки» или комплексы С-400 и «Панцирь-1С»? Что будет считаться успехом для каждой из сторон? Репутация российского оружия поставлена на кон, но не только она. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Украинская армия попросту неполноценна

Денис Селезнев, блогер
Хотелось бы немного разъяснить ситуацию, которая в действительности сложилась сейчас в Донбассе. Первое, о чем следует упомянуть, – обстрелы. Активность артиллерии выросла. Другой момент нагнетания – грядущее наступление ВСУ. Подробности...
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Челябинск трясёт от безразличия чиновников

Сергей Елисеев, член Центрального штаба ОНФ, президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо»
В Челябинске давно идёт оптимизация спортшкол. Но эта оптимизация – на бумаге. Сотрудников школ увольняют, закрывают спортзалы. Может, для того чтобы власти обратили внимание на вопиющую проблему, нужно, чтобы кто-то умер? Подробности...
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Мы любим Запад, как родственника, который чудит всё чаще

Андрей Бабицкий, журналист
Одиночество на века – красивая метафора описания того состояния, в котором Россия окажется или, если брать обобщения Владислава Суркова, пребывает предвечно. Но есть одно обстоятельство, которое делает эту метафору избыточной. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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          Россия потребовала заставить США выполнять соглашения о штаб-квартире ООН

             12 апреля 2018, 07:44
          Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/DPA/ТАСС
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          В рамках профильного комитета Генеральной Ассамблеи ООН Россия подняла вопрос высылки американскими властями дипломатов постпредства страны при ООН в Нью-Йорке, сообщили в российской миссии.

          Как заявил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский, 11 апреля по запросу России был срочно созван комитет ООН по отношениям с государством пребывания, призванный следить за условиями работы в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН.

          «За последние годы они стремительно ухудшаются», передает РИА «Новости» слова Стрижижовского.

          Он отметил, что в ходе встречи «обсуждалось очередное грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств» в связи с высылкой из США 12 сотрудников постпредства России.

          Российская делегация потребовала исправить ситуацию.

          «США нарушили основополагающее для функционирования постоянных представительств правило, согласно которому на них не могут распространяться никакие ограничения, обусловленные двусторонней повесткой дня государства пребывания», – сказал Стрижижовский.

          Он также напомнил о нарушении США соглашения о штаб-квартире ООН, при захвате одного из объектов, принадлежащих постпредству России при ООН, введении ограничения свободы передвижения дипломатов ряда миссий 25-мильной зоной и задержках в выдаче и продлении виз.

          «Оправдания представителей США отклика в Комитете не находят. Поведение страны-хозяйки вызывает многочисленные нарекания в ООН и становится серьезной проблемой», – сказал Стржижовский.

          Напомним, в конце марта о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС и другие государства на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН.


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