Россия потребовала заставить США выполнять соглашения о штаб-квартире ООН

В рамках профильного комитета Генеральной Ассамблеи ООН Россия подняла вопрос высылки американскими властями дипломатов постпредства страны при ООН в Нью-Йорке, сообщили в российской миссии.

Как заявил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский, 11 апреля по запросу России был срочно созван комитет ООН по отношениям с государством пребывания, призванный следить за условиями работы в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН.

«За последние годы они стремительно ухудшаются», – передает РИА «Новости» слова Стрижижовского.



Он отметил, что в ходе встречи «обсуждалось очередное грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств» в связи с высылкой из США 12 сотрудников постпредства России.



Российская делегация потребовала исправить ситуацию.

«США нарушили основополагающее для функционирования постоянных представительств правило, согласно которому на них не могут распространяться никакие ограничения, обусловленные двусторонней повесткой дня государства пребывания», – сказал Стрижижовский.



Он также напомнил о нарушении США соглашения о штаб-квартире ООН, при захвате одного из объектов, принадлежащих постпредству России при ООН, введении ограничения свободы передвижения дипломатов ряда миссий 25-мильной зоной и задержках в выдаче и продлении виз.



«Оправдания представителей США отклика в Комитете не находят. Поведение страны-хозяйки вызывает многочисленные нарекания в ООН и становится серьезной проблемой», – сказал Стржижовский.



Напомним, в конце марта о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС и другие государства на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН.