Россия обвинила США в нарушении обязательств места размещения штаб-квартиры ООН

Министерство иностранных дел России обратило внимание, что Соединенные Штаты недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях.

«На этот раз речь идет о невыдаче въездной визы руководителю одного из научно-исследовательских институтов Министерства обороны России Поклонскому», – говорится в комментарии на сайте дипломатического ведомства.

В МИД сообщили, что указанный эксперт 25 апреля должен был принять участие в брифинге, посвященном докладу Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии об инциденте с отравляющими веществами в апреле 2018 года в сирийском городе Дума, повлекшем за собой ракетный удар западной коалицией по сирийской территории в нарушение Устава ООН.

«Имелось в виду, что российский специалист представит убедительные свидетельства того, что произошедшее стало провокацией со стороны незаконных вооруженных формирований и их пособников, в том числе, не исключено, на Западе», – обратили внимание в МИД.

«Соединенные Штаты постоянно манипулируют визовыми процедурами, препятствуя нормальному участию России в деятельности Всемирной организации, хотя обязались обеспечить всем государствам полноценные возможности для этого», – подчеркнули в МИД, напомнив, что «буквально месяц назад Вашингтон точно так же отказался выдать визу главе российской делегации на заседании Комиссии ООН по разоружению».

«Помешав приезду в Нью-Йорк авторитетного эксперта по химическим веществам, власти США явно стремились не допустить распространения с трибуны ООН объективной информации о происшествии в Думе, в котором они совершенно безосновательно обвинили сирийские власти. В Вашингтоне очень не хотят, чтобы мировое сообщество убедилось, что прошлогодняя американская агрессия против Сирии осуществлена под сфабрикованным предлогом и стала грубейшим нарушением международного права», – констатировали в дипведомстве.

Напомним, в апреле прошлого года на заседании профильного комитета Генеральной Ассамблеи ООН Россия потребовала заставить Соединенные Штаты выполнять соглашения о штаб-квартире международной организации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД