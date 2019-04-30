США призвали Москву и Дамаск избегать масштабных операций на северо-западе Сирии

Вашингтон призвал все стороны конфликта в Сирии, включая Москву и Дамаск, избегать масштабных наступательных операций на северо-западе страны, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты обеспокоены эскалацией насилия в Идлибе и на севере провинции Хама. Насилие должно прекратиться. Соединенные Штаты подчеркивают, что любая эскалация насилия на северо-западе Сирии приведет к дестабилизации в регионе. Мы призываем все стороны, в том числе Россию и сирийский режим, выполнять свои обязательства избегать крупномасштабных наступательных операций, вернуться к деэскалации насилия в этом районе и разрешить беспрепятственный гуманитарный доступ, чтобы справиться с гуманитарной катастрофой», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось о торговле детьми и вспышках инфекционных заболеваний в подконтрольных США сирийских лагерях, а также о гибели в лагере Эль-Холь 10-20 человек ежедневно.

Позже коалиция США подтвердила, что с августа 2014 года в Сирии и Ираке в результате операции против террористической группировки «Исламское государство*» погибли почти 1,3 тыс. мирных жителей.