Коалиция США признала гибель более 1 тыс. мирных жителей в Сирии и Ираке

Коалиция США подтвердила, что с августа 2014 года в Сирии и Ираке в результате операции против террористической группировки «Исламское государство*» погибли 1291 мирный житель.

«Коалиция нанесла 34 464 удара в период с августа 2014 года по конец марта 2019 года. В этот период, на основании имеющейся информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR) по меньшей мере 1291 мирный житель был непреднамеренно убит от ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», – цитирует заявление коалиции РИА «Новости».

Ранее Минобороны России сообщило, что в лагере беженцев на подконтрольной США территории в Сирии ежедневно умирают от 10 до 20 человек.