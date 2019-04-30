Патриарх Кирилл не исключил повторение украинского автокефального сценария на Балканах

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30 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 16:54  |  vz.ru
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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Призрак белой дамы в казенном доме бродит по Европе

Ольга Андреева, Журналист
Слава магов опирается уже не на мастерство приворотов, а на точные рекомендации по стратегическому планированию жизни и бизнеса. Тактические меры по превентивному выцарапыванию глаз сменились мировоззренческими откровениями. Подробности...
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Новый Китай меняет тактику

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...
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Байден только кажется непобедимым

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...
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            Патриарх Кирилл не исключил повторение украинского автокефального сценария на Балканах

            30 апреля 2019, 15:31

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Черногории и Македонии возможно развитие ситуации по украинскому «автокефальному» сценарию.

            «Македония и Черногория сейчас являются независимыми государствами, а значит, актуальность границ Сербской православной церкви согласно томосу 1922 года может быть легко оспорена Фанаром, как случилось с упомянутым актом 1686 года (о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата)», – сказал Кирилл, передает РИА «Новости» со ссылкой на сербскую газету «Политика».

            Он напомнил, что патриарх Варфоломей в недавних заявлениях в прессе заявил, что «принадлежащее Сербии принадлежит ей канонически и экклезиологически».

            «Он специально говорил не о Сербской церкви, а именно о Сербии как государстве, намекая тем самым на его современные границы», – высказал мнение Кирилл.

            Несмотря на слова Варфоломея о том, что он не планирует менять границы Сербской православной церкви, константинопольский патриарх заявил и о способности своего патриархата «переступить эти границы в случае, если поступит соответствующее ходатайство или появится некая высшая церковная необходимость».

            «Кто из жителей Балкан, положа руку на сердце, возьмется поручиться, что рано или поздно не появится ходатайство на Фанар об автокефалии от какого-то нового или уже действующего политического лидера?» – отметил патриарх.

            Кирилл также добавил, что подобное прошение от премьера Македонии Зорана Заева уже имеется.

            «Однако зачем Синоду Константинопольского патриархата было изучать вопрос, заведомо не имеющий под собой оснований, как об этом заявил в недавнем интервью патриарх Варфоломей? Разве наличие томоса 1922 года не являлось в данном случае достаточным основанием для отказа? Очевидно, замысел повторить «украинский рецепт» в Скопье все же имеет место», – подытожил глава РПЦ.

            Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии. Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».


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