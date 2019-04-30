Патриарх Кирилл не исключил повторение украинского автокефального сценария на Балканах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Черногории и Македонии возможно развитие ситуации по украинскому «автокефальному» сценарию.

«Македония и Черногория сейчас являются независимыми государствами, а значит, актуальность границ Сербской православной церкви согласно томосу 1922 года может быть легко оспорена Фанаром, как случилось с упомянутым актом 1686 года (о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата)», – сказал Кирилл, передает РИА «Новости» со ссылкой на сербскую газету «Политика».

Он напомнил, что патриарх Варфоломей в недавних заявлениях в прессе заявил, что «принадлежащее Сербии принадлежит ей канонически и экклезиологически».

«Он специально говорил не о Сербской церкви, а именно о Сербии как государстве, намекая тем самым на его современные границы», – высказал мнение Кирилл.

Несмотря на слова Варфоломея о том, что он не планирует менять границы Сербской православной церкви, константинопольский патриарх заявил и о способности своего патриархата «переступить эти границы в случае, если поступит соответствующее ходатайство или появится некая высшая церковная необходимость».

«Кто из жителей Балкан, положа руку на сердце, возьмется поручиться, что рано или поздно не появится ходатайство на Фанар об автокефалии от какого-то нового или уже действующего политического лидера?» – отметил патриарх.

Кирилл также добавил, что подобное прошение от премьера Македонии Зорана Заева уже имеется.

«Однако зачем Синоду Константинопольского патриархата было изучать вопрос, заведомо не имеющий под собой оснований, как об этом заявил в недавнем интервью патриарх Варфоломей? Разве наличие томоса 1922 года не являлось в данном случае достаточным основанием для отказа? Очевидно, замысел повторить «украинский рецепт» в Скопье все же имеет место», – подытожил глава РПЦ.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии. Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».