Подозреваемый в пытках 17-летней девушки полицейский сдался в Уфе

В Уфе сдался капитан полиции, который подозревается в пытках 17-летней девушки; ранее его объявили в федеральный розыск.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего капитана полиции за превышение должностных полномочий после того, как 17-летняя девушка обратилась в правоохранительные органы с сообщением, что полицейский насильно добивался от нее признания в преступлении, передает портал proufu.ru.

Девушка проходила подозреваемой по уголовному делу о краже сумки, расследованием которого занимался подозреваемый.

Отмечается, что ее доставили в отдел полиции, где она рассказала, где спрятала украденное, таким образом фактически признав свою вину.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что объявленный в розыск полицейский сдался сам; его поместили в изолятор временного содержания.

Коллеги подозреваемого считают, что его могли «подставить» из мести за привлечение к уголовной ответственности, передает интернет-портал ГТРК «Башкортостан».

Ранее в Подмосковье полицейские избили отца чемпиона мира по боям без правил (ММА) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау. Позже мужчина скончался.