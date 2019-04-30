Стали известны планы россиян на Первомай

День труда планирует отметить почти половина россиян – 49%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом отмечается, что с каждым годом число желающих отметить Первомай постепенно сокращается. Так, в 1994 году об этом заявляли 65%, а в 2019 – лишь 49%, передает РИА «Новости».

Согласно исследованию, среди самых распространенных планов на майские выходные – провести время в кругу семьи (39%), заняться участком или огородом (21%). 15% респондентов отправятся на пикник на природу или в турпоход. 12% опрошенных будут встречать праздник в компании гостей.

Исследование ВЦИОМ показало, что подавляющее большинство россиян думают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен. Такого мнения придерживаются 79% граждан, при этом большинство из них 18-24-летние.

На ваш взгляд Как вы проводите майские праздники? Уезжаю за границу

Уезжаю отдохнуть внутри России

Уезжаю на дачу

Остаюсь дома

Иначе (указать в комментариях)



По мнению россиян, праздник необходим прежде всего для отдыха (23%), для соблюдения традиции (22%), для единения и общения (21%).

При этом 18% опрошенных считают, что праздник не нужен, поскольку, по их мнению, нет солидарности трудящихся (18%) и идеологии труда (26%). Доля тех, кто считает, что Первомай остался пережитком СССР, составила 21%.

Смысла в празднике не видят 18%. Доля респондентов, считающих, что выходных и так много и нужно трудиться, составила 15%.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что россияне затрудняются объяснить смысл Пасхи.