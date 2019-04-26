Россияне затруднились объяснить смысл Пасхи

Только половина россиян (50%) знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа, следует из опроса ВЦИОМ.

О том, что на Пасху празднуется воскресение Христа, знают 50% респондентов. При этом 6% уверены, что в этот день отмечается день рождения Христа, 4% полагают, что это просто великий христианский праздник или день поминания усопших, передает РИА «Новости».

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Еще 3% считают Пасху праздником окончания поста.

Треть респондентов (32%) затруднились ответить на вопрос, что отмечают на Пасху.

Напомним, в 2019 году православные христиане отмечают Пасху 28 апреля.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 24 апреля 2019 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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