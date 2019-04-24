Роскачество дало советы по приготовлению идеального кулича

Перед Пасхой специалисты Роскачества исследовали 25 торговых марок муки и трем из них присвоили знак качества, а также дали советы по выбору продуктов для кулича.

«По результатам исследования 25 торговых марок муки российский Знак качества был присвоен только трем: это «Алейка», «Французская штучка» и «Экстра», а товаром повышенного качества эксперты признали муку «Макфа», – рассказали в Роскачестве.

В организации для приготовления пасхальных куличей посоветовали выбирать только проверенную муку высшего сорта, передает ТАСС.

Тем, кто старается придерживаться принципов здорового питания, рекомендовано выбирать муку первого или второго сорта, так как эти виды не утрачивают в процессе очистки своих полезных свойств.

В Роскачестве также рассказали, какими должны быть яйца, масло и творог.

При покупке яиц важно обратить внимание на дату их сортировки. Согласно советам экспертов, лучше выбирать ту продукцию, чей производитель находится в географической близости. Хранить яйца нужно в сухом и чистом мете без посторонних запахов при температуре от 0 до +20 градусов. Мытые яйца хранятся не более 12 суток, столовые – от восьми до 25 дней, диетические – не более семи.

При покупке масла также стоит обратить внимание на географическую близость производителя и условия температурного режима: нормой является температура от +1 до +5 градусов. Масло в фольге сохраняется дольше, чем на пергаменте. Подсолнечное масло не должно находиться на свету, его важно располагать на темных витринах. Признаком испорченности рафинированного продукта является его помутнение, нерафинированный при этом допускает небольшой осадок.

На упаковке с творогом, отмечают специалисты, не должно быть никаких повреждений. Напечатанный текст должен быть четким, а дата выработки не должна вызывать никаких сомнений. Не более семи дней хранится продукт в пергаментной упаковке или кашированной фольге. А срок годности продающегося на развес творога составляет всего 36 часов. Координаты производителя и его фактический адрес должны быть указаны на упаковке. Географическая близость производства тоже имеет значение.

В этом году Пасху отмечают 28 апреля.