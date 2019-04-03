Помпео объявил начало борьбы с российским влиянием в Западном полушарии

США готовы к противостоянию с Россией на Кубе, в Венесуэле и всем Западном полушарии, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Жаль, что прошлая администрация США позволила России распространить свое влияние на Кубе и по всему Западному полушарию. Мы очень сосредоточены на том, чтобы исправить это. Венесуэла является одним из таких мест, но мы видим [влияние России] и в других местах. Я поеду в этот регион на следующей неделе, чтобы поговорить об этой угрозе», – передает ТАСС заявление Помпео.

«Я пытался убедить [российскую сторону], что [Венесуэла] не в их интересах, но у меня не получилось. Теперь мы будем использовать другие средства, чтобы Венесуэла могла получить заслуженную демократию без негативного влияния Кубы и России», – сказал госсекретарь США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что США могут начать военную агрессию в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Кюрасао – государство в составе Королевства Нидерланды – может стать плацдармом для американского вмешательства в дела Венесуэлы.

В начале марта США заявляли об усилении экономического давления на Кубу из-за «усиления роли» их военных и разведки в Венесуэле.

США уже говорили об угрозе распространения российского влияния в Южной Америке в 2016 году.