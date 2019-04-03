Минтранс отказался от идеи ввести ограничения габаритов ручной клади

Министерство транспорта отказалось вводить ограничения на габариты ручной клади при авиаперевозках, но авиакомпании смогут регулировать нормы провоза самостоятельно.

«У нас существуют правила. Мы изучали эту возможность – ввести какие-то габариты. Это практически невозможно. Технологически невозможно», – сказал замминистра транспорта России, курирующий авиационный блок, Александр Юрчик ТАСС.

Он также уточнил, что из-за существования огромного количества модификаций и комплектаций воздушных судов, было бы необходимо вводить «размер габарита ручной клади чуть ли не под каждое отдельное воздушное судно».

Поэтому были приняты «некие рамочные правила» и установлено, что каждая авиакомпания обозначает «безопасные правила перевозки ручной клади в соответствии с требованиями авиационной, транспортной безопасности полетов и в соответствии с модификацией воздушного судна».

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