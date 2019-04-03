Коллеги Булдакова прокомментировали смерть актера

Коллеги народного артиста Алексея Булдакова, скончавшегося на 69-м году жизни, прокомментировали его смерть, вспомнив о своей работе с актером.

Режиссер и телеведущий Юлий Гусман назвал Булдакова хорошим и теплым человеком, олицетворявшим мужскую силу, передает РИА «Новости».

«Булдаков не только талантливый актер, но и очень хороший теплый человек. Он снимался в моем фильме «Парк советского периода». Мне он всегда казался воплощением здоровья, мужской силы. Очень жаль, что он так рано, несвоевременно ушел», – сказал Гусман.

О сотрудничестве с Булдаковым рассказал актер Денис Никифоров, назвав ушедшего коллегу прекрасным артистом.

«Алексей Иванович был замечательным человеком, мы играли в сериале «Топтуны», еще в полнометражном фильме «Олимпийская деревня». Жалко, уходят замечательные люди. Печально, но что же делать, это жизнь, никуда не денешься. Значит, Алексей Иванович просто исполнил свою кармическую задачу здесь. Он был прекрасным артистом», – поделился Никифоров мнением о Булдакове.

Талант Булдакова отметил и известный актер Павел Деревянко, считавший коллегу редким артистом с тонким чувством юмора.

«Все мы смотрели «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», перед глазами стоит картинка, как он сидит с сигарой. Такой он был типично русский, в самом хорошем смысле, прекрасный человек. У него было замечательное чувство юмора. Таких артистов, как он, и было немного, и осталось очень мало. И вот теперь ушел Алексей Булдаков, жалко очень», – прокомментировал смерть актера Деревянко.

Один из организаторов фестиваля «Байкальская рыбалка» рассказал о последнем визите Булдакова на фестиваль.

«Он был на фестивале в пятницу и субботу. Все было хорошо и замечательно в эти дни», – сказал организатор.

Алексей Булдаков умер в ночь на 3 апреля в Монголии. Актер известен по роли генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и их продолжениях. Всего он исполнил более 100 ролей в кино и на телевидении.

Подруга Булдакова Татьяна Руднева сообщила, что актер умер во сне из-за оторвавшегося тромба. В посольстве России в Монголии сказали, что Булдаков умер от сердечной недостаточности.

Прощание с артистом пройдет 7 апреля в московском Доме кино.