Путин и Токаев провели переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин на переговорах со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым отметил его вклад в составе команды Нурсултана Назарбаева в развитие отношений между странами.

«Вы в курсе уровня наших отношений, вы сами многое сделали для того, чтобы на такой уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном», – сказал российский лидер на переговорах в узком составе вместе с Токаевым, передает ТАСС.

«Это, прежде всего, заслуга первого президента Казахстана, но вся команда работала на эту цель, и мы многого добились, многого достигли», – подчеркнул Путин.

Российский лидер также упомянул союзнический характер отношений стран по международному сотрудничеству и в двустороннем плане.

«Уверен, что и ваш сегодняшний визит вместе с представительной командой, которая приехала вместе с вами, послужит укреплению наших многоплановых, многосторонних, союзнических отношений», – отметил Путин.

Токаев на встрече с Путиным заявил, что сделает все возможное для развития отношений между народами.

«Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии[экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева], особенно в том, что касается наших взаимоотношений с РФ. Я буду делать все возможное для того, чтобы укреплять достигнутый потенциал дружбы между нашими народами», – отметил казахстанский лидер, передает РИА «Новости».

Также Путин попросил Токаева передать привет Назарбаеву.

«Сделаю с удовольствием», – сказал его коллега.

В материалах к первому официальному визиту главы Казахстана в Россию говорится, что лидеры государств планируют принять совместное заявление в Москве и подписать несколько двусторонних документов.