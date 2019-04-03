Украинская журналистка призналась, что намеренно раскрыла номер Ляшко

Репортер канала «1+1» Ольга Василевская призналась, что специально не скрыла реальный номер телефона лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко в телесюжете.

«Пьяные сотрудницы его штаба (штаба Олега Ляшко) в избирательную ночь бьют журналистов и царапают им глаза. Да, в отместку за поведение штабистки я не заблюрила (не скрыла) правильный номер телефона Олега Валерьевича. Сознательно», – заявила Василевская на странице в Facebook.

Такие действия журналистки вызвали жесткую реакцию Ляшко. Лидер «Радикальной партии» поделился с подписчиками в Facebook телефонными номерами владельца и гендиректора «1+1» Игоря Коломойского и Александра Ткаченко, а также кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Так как никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов, 21 апреля пройдет второй тур выборов. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что связывает Зеленского и Коломойского.