Ляшко опубликовал номера телефона Зеленского и Коломойского

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что телеканал «1+1» обнародовал номер его мобильного, и в ответ опубликовал номера гендиректора «1+1 медиа» Александра Ткаченко, олигарха Игоря Коломойского и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

«Уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду поменять номер, который у меня с 1998 года. Кстати, кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко – вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье», – написал Ляшко в Facebook.

К посту депутат прикрепил фото страниц из мессенджеров Зеленского, Коломойского и Ткаченко с номерами их телефонов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что связывает Зеленского и Коломойского.