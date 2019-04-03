В Польше извинились за публичное сожжение книг о Гарри Поттере

Польский священник Рафал Яросевич принес извинения за публичное сожжение книг о волшебниках, вампирах и оборотнях.

«Сожжение книг и других предметов было неудачной идеей. Однако это не было направлено против какой-либо социальной группы или религии», – цитирует заявление ксендза Яросевича РИА Новости.

Священник попросил прощения у всех тех, кто воспринял акцию на свой счет.

Сожжение проводилось перед одним из костелов Гданьска. В частности, священник сжег не только книги о Гарри Поттере, но также сагу «Сумерки» и «Тайны древней медицины и магии». Вместе с книгами в костер попали маски и статуэтки, в том числе связанные с другими религиями. Эти вещи в костел приносили сами верующие.

По словам священников, своей акцией они показали готовность бороться с вещами, которые противоречат христианской вере.