Кошка-путешественница вызвала восторг у пользователей Сети

Шотландец Дин Николсон, около полугода путешествующий по Европе на велосипеде, нашел для себя неожиданного попутчика – молодую кошку по кличке Нала, которая теперь покоряет не только новые страны, но и сердца пользователей соцсетей.

31-летний Дин Николсон начал свое большое путешествие из родного города Данбар в сентябре прошлого года. За это время он успел объездить на велосипеде Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швейцарию и Италию, Хорватию, а также Боснию и Герцеговину. В последней стране он и нашел своего нового друга – кошку по клике Нала, которая теперь составляет путешественнику компанию в дороге.

«Я поднимался по крутому склону, и … услышал отчаянное мяуканье позади. Я увидел котенка. Остановился, чтобы погладить его, и с тех пор мы не расставались. Сначала я не собирался брать ее с собой, но понял, что влюбился и не смог оставить ее там одну», – рассказал Николсон Daily Mail.

Чтобы путешествие стало комфортным для кошки, путешественник прикрепил к велосипеду специальную корзину, в которой Нала сидит во время поездки. За последние четыре месяца кошка побывала в Албании и Греции, и даже получила собственный паспорт для домашних животных.

«Она всем нравится. Она выглядывает из корзины на передней части моего велосипеда, и все просят разрешение сфотографироваться с ней», – добавил Николсон.

Фото- и видеоотчеты своих путешествий мужчина публикует в Instagram.

Ранее в соцсетях набрал популярность аккаунт другого молодого и смелого кота по кличке Мэджик, который вместе со своими хозяевами путешествует по США, спит в палатке и катается на байдарках.