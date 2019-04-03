Назван средний возраст начинающего предпринимателя в России

В Российском центре содействия молодежному предпринимательству (ФГБУ «Роспредприниматель») определили, в каком возрасте сограждане решают заняться предпринимательством.

Средний возраст начинающего предпринимателя в России составляет 27-28 лет, сообщает RT со ссылкой на данные ФГБУ.

По статистике всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», проведенного в 2018 году, наиболее популярными областями бизнеса среди молодежи стали сфера услуг, производство и социальное предпринимательство.

Отметим, что в 2018 году в России было зарегистрировано порядка 12 тыс. предпринимателей в возрасте до 20 лет. Большинство из них проживают в Москве и области, Санкт-Петербурге, Челябинской области и Пермском крае.

Самому молодому российскому предпринимателю по состоянию на лето 2018 года было 14 лет.