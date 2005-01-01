Трамп опять забыл, где родился его отец

Глава американского государства Дональд Трамп в очередной раз ошибочно заявил, что его отец Фред Трамп родился в Германии.

На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне Трамп посетовал на то, что Берлин не выполняет обязательств по выделению на оборону 2% ВВП, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press и Washington Post.

При этом президент США заявил, что уважает канцлера Германии Ангелу Меркель.

«Мой отец немец», – сказал Трамп, добавив, что «испытывает прекрасные чувства к Германии», так как там якобы и родился его отец, хотя Фред Трамп родился в Нью-Йорке в 1905 году.

Дональд Трамп не в первый раз ошибается относительно места рождения своего отца.

Дед Трампа Фридрих родился в Кальштадте и эмигрировал в США в 1885 году, попытался вернуться в Германию, но его вместе с женой выслали в 1905 году обратно в США за незаконную эмиграцию.