Союз журналистов заявил о преследовании СМИ в Хабаровском крае

Хабаровский новостной портал «Амурпресс» сообщил, что близкие к региональным властям руководители краевого управления автодорог пытаются возбудить дело против журналистов издания за публикации; Союз журналистов России проверил изложенное в материале и подтвердил информацию.

«25 апреля хабаровский новостной портал «Амурпресс» опубликовал статью о том, что близкие к региональным властям руководители краевого управления автодорог пытаются возбудить уголовное дело на журналистов этого издания за публикацию об их деятельности», – говорится в сообщении на сайте СЖР.

Отмечается, что Союз журналистов проверил изложенное в материале, и эта информация подтвердилась.

«Защита чести, достоинства и деловой репутации – право любого политика, чиновника, предпринимателя, да и обычного гражданина. Для этого существует суд, который определяет, соответствуют ли действительности факты и насколько убедительны аргументы, представленные в журналистском материале. В Хабаровском крае решили идти своим путем – возбудить против журналиста уголовное дело», – говорится в сообщении СЖР.

Также указывается, что события происходят в регионе, где победу на выборах одержал представитель партии ЛДПР, в названии которой есть слова «либерализм» и «демократия».

«Вероятно, не все представители ЛДПР помнят, что либерализм и демократия невозможны без свободы слова и независимой прессы», – заявили в СЖР.

«Союз журналистов России выражает серьезную озабоченность происходящим вокруг новостного портала «Амурпресс». Мы будем следить за развитием событий и сделаем все возможное, чтобы защитить наших коллег от произвола и давления чиновников и близких к ним руководителей государственных и негосударственных предприятий и организаций. Мы выражаем свою поддержку нашим коллегам с Дальнего Востока, желаем им успешно противостоять всем попыткам поставить их независимую позицию под чей бы то ни было контроль», – подчеркивает СЖР в своем заявлении.