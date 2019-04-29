Самарская компания ответила на обвинения в загрязнении нефти

Компания «Самаратранснефть-терминал» отвергла причастность к загрязнению сырья в трубопроводе «Дружба».

На официальном сайте компании в заявлении сказано, что «Самаратранснефть-терминал» не несет ответственность за загрязнение нефти.

Компания еще в 2017 году продала узел слива, через который произошел вброс загрязненной нефти ООО «Нефтеперевалка».

«Указанный терминал находится вне территории завода. Какие-либо коммерческие отношения между «Нефтеперевалка» и СТНТ в настоящий момент отсутствуют», – отмечается в заявлении.

Напомним, российский оператор магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно через частный «Самаратранснефть-терминал».

19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России. После Варшава уведомила Минск об отказе принимать нефть, и транзит через Белоруссию в Европу был остановлен.

Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версию диверсии против качества российской нефти.