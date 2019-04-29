В Улан-Удэ решили установить восьмиметровый памятник Рокоссовскому

Российское военно-историческое общество профинансирует изготовление бронзовой скульптуры маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского, которая станет частью памятника общей высотой около восьми метров, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Конная скульптура маршала Рокоссовского высотой 3,6 метра будет выполнена в бронзе. Постамент высотой 4 метра, длиной 4,6 м и шириной 2,4 метра предполагается облицевать гранитными плитами, передает ТАСС.

Открытие памятника Константину Рокоссовскому на Мемориале Победы в центре Улан-Удэ запланировано на 8 мая 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Финансирование работ по изготовлению бронзовой скульптуры маршала Рокоссовского возьмет на себя Российское военно-историческое общество (г. Москва). Финансирование работ по строительству постамента для памятника и благоустройству прилегающей территории планируется осуществить за счет республиканского и местного бюджетов», – сообщили в мэрии.

Константин Константинович Рокоссовский (21 декабря 1896 г. – 3 августа 1968 г.) – один из самых известных военных полководцев Великой Отечественной войны. В годы Гражданской войны и 1920-е годы военную службу он проходил в Бурятии, был помощником начальника отряда, командовал кавалерийским эскадроном, отдельным кавдивизионом.

При непосредственном участии Рокоссовского, выполнявшего обязанности командира дислоцировавшейся в Улан-Удэ 5-й Кубанской кавалерийской бригады, было создано первое в республике национальное воинское формирование – Бурятский кавалерийский дивизион (Буркавдивизия).