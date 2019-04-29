Модернизацию японских ракет объяснили желанием Токио контролировать проливы

Министерство обороны Японии намерено вдвое повысить дальность имеющихся противокорабельных ракет наземного базирования, доведя ее до 400 км, чтобы усилить контроль над стратегически важными проливами в Восточно-Китайском море, сообщила Sankei Shimbun.

Мобильные ракеты класса «земля – корабль» производства корпорации Mitsubishi Heavy Industries поступили в вооруженные силы Японии в 2012 году, дальность их действия, по версии Токио, составляет около 200 км. В настоящее время ракеты размещены на острове Амамиосима в Восточно-Китайском море, в 2020 году их также развернут на острове Мияко. Кроме того, к 2022 году модернизированными ракетами предполагается оснастить патрульные самолеты ВМС Японии, передает ТАСС.

Издание считает, что такая мера позволит Японии взять под постоянный контроль все проливы вплоть до острова Тайвань, а также усилит контроль Токио на необитаемыми островами Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.

При этом проливы, которые упоминает издание, регулярно используются кораблями ВМС Китая для выхода из прибрежной зоны в Тихий океан.

Ранее правительство Японии объявило о намерении развивать ракеты большой дальности.