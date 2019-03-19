Япония собралась развивать ракеты большой дальности

Правительство Японии намерено развивать ракеты большой дальности, стоящие на вооружении Сил самообороны страны, заявил министр обороны Такэси Иваи.

По сведениям Киодо, речь идет о противокорабельной ракете воздушного базирования, которую правительство Японии намерено усовершенствовать, увеличив дальность ее действия, передает ТАСС.

Ранее стало известно о планах Японии создать малозаметную крылатую ракету большой дальности.