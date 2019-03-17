Япония задумала создать малозаметную крылатую ракету большой дальности

Министерство обороны Японии планирует приступить к созданию крылатой ракеты с дальностью действия 400 километров; ракета воздушного базирования позволит атаковать вражеские корабли в случае непосредственной угрозы территории государства, пишет газета Yomiuri Shimbun.

Издание подчеркивает, что это будет первая подобная разработка в стране, передает ТАСС.

Планируется, что ракета будет создана на базе сверхзвуковой крылатой ракеты ASM3, разработанной в 2017 году. Ее скорость равна трем числам Маха, а радиус действия составляет порядка 200 километров.

Эффективность созданной ракеты была поставлена под сомнение на фоне растущих оборонных возможностей Китая, по этой причине она не попала в план закупок для нужд Сил самообороны Японии на 2018 и 2019 годы. Военное ведомство Японии рассчитывает улучшить скоростные характеристики этой ракеты, а также увеличить дальность в два раза. Средства на работу, как ожидается, будут заложены в бюджет на 2020 год.

Такие ракеты обладают атакующим потенциалом, что может противоречить «мирной» конституции страны. Вместе с тем, японские власти в последнее время склоняются к тому, что обладание подобного рода наступательными вооружениями не противоречит положениям основного закона, если связано с самообороной.

Проект бюджета на 2019 финансовый год предусматривает увеличение оборонных расходов Японии примерно на 1,3% по сравнению с текущим годом (новый финансовый период начинается 1 апреля) – до рекордных 5,3 трлн иен (47,5 млрд долларов).

Напомним, в конце января Госдеп США одобрил продажу Японии двух комплектов системы про Aegis стоимостью 2,15 млрд долларов. Против размещения таких видов вооружения в Японии выступают Россия и Китай.