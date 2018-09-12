Путин выразил обеспокоенность продвижением американской ПРО в АТР

Москва обеспокоена продвижением американской ПРО в АТР, этот вопрос обсуждался с главой японского правительства Синдзо Абэ, заявил президент Владимир Путин.

«Нас, естественно, не могут не беспокоить многие аспекты военного сотрудничества в регионе, в том числе продвижение американских систем противоракетной обороны. Все это является предметом наших переговоров», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Между тем, в конце июля министерство обороны Японии решило отложить размещение комплексов американской система ПРО Aegis («Иджис») в префектурах Ямагути и Акита под давлением местных властей, которые настояли на предварительном проведении разъяснительной работы с местными жителями.