Киев выдвинул Москве условия для выполнения Минских соглашений

Россия должна отменить указы о признании выборов и документов провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также указ об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса. Все это является условием того, чтобы Киев начал выполнять политический блок Минских соглашений, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Геращенко написала в Facebook, что Украина приняла законы об амнистии и особенностях местного самоуправления, однако «эти законы не вступили в силу из-за России».

Для реализации политических решений, предусмотренных Минскими соглашениями, Россия, по ее словам, должна «отменить свои указы о признании так называемых документов ОРДЛО (отдельных районов Донецких и Луганских областей) и так называемых результатов выборов (в 2014 и 2018 годах)».

Кроме того, представитель Украины в контактной группе считает, что Москва должна также отменить указ о паспортах для жителей Донбасса. Также должны быть реформированы все органы власти в отдельных районах Донецких и Луганских областей, региональные выборы в Донбассе должны проходить только по украинским законам, добавила она.

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Накануне президент Владимир Путин прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского в ходе предвыборной кампании об отказе подписывать указ об амнистии для участников конфликта в Донбассе и предоставлять особый статус Донбассу. Российский лидер подчеркнул, что эти пункты являются ключевой частью Минских соглашений, и задался вопросом о том, как без их выполнения можно решить проблему конфликта на территории Украины.

Киев неоднократно упрекает Россию в невыполнении Минских соглашений - при том, что Москва является не их участником, а гарантом их исполнения. Кроме того, Киев отказывается выполнять свою часть соглашений.