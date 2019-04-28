«Желтые жилеты» во Франции «разогрелись» перед первомайской демонстрацией

В субботу в акциях «желтых жилетов» участвовали 23,6 тыс. человек, сообщает МВД Франции.

Субботние манифестации стали самыми малочисленными за пять месяцев существования движения, передает ТАСС со ссылкой на BFM.

При этом сами «желтые жилеты» говорят, что на улицы вышло более 60 тыс. человек.

Демонстранты не собираются останавливаться, на ближайшие недели запланированы шесть акций.

При этом «желтых жилетов» вытесняют из исторических районов Парижа и центров других городов.

В Страсбурге в акции участвовали представители родственных движений из Бельгии, Германии, Люксембурга, Швейцарии, Италии. Они пытались приблизиться к штаб-квартирам Европарламента и Европейского суда по правам человека, хотя шествия в международном квартале были запрещены. Правоохранители использовали против демонстрантов слезоточивый газ.

При этом высказывается мнение, что субботние акции стали только «разогревом», а по-настоящему «желтые жилеты» проявят себя в ходе первомайской демонстрации.

Неделю назад в акциях участвовало около 28 тыс. человек.