Коломойский назвал условие для возвращения на Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский объявил, что вернется на родину после объявления результатов выборов президента, победителем на которых стал Владимир Зеленский.

«Собираюсь, но чемодан не собираю. Я без чемодана путешествую, у меня там все есть», – рассказал Коломойский на канале НТВ, передает РИА «Новости».

Олигарх заявил, что приедет на Украину «после официального объявления результатов выборов» президента Украины.

По его словам, по возвращении он собирается отдохнуть у себя в деревне под Днепропетровском. Также Коломойский добавил, что не намечает никаких встреч, все, с кем ему нужно видеться, сами прилетают к нему в Израиль. С Зеленским он виделся в феврале 2018 года.

Также Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского, когда тот займет пост президента страны, передает ТАСС.

По мнению олигарха, будущий президент «взвалил на себя большой груз».

«Мы надеемся, что он справится. Я готов помогать ему советами, иногда помогаю, но это не массовое явление», – заключил он.

Ранее Коломойский заявлял, что вернется на Украину в любом случае.

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