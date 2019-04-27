Пожар на ракетном заводе в Красноярске ликвидирован

Возгорание на заводе «Красмаш» в Красноярске ликвидировано, сообщает МЧС России.

В пресс-службе ведомства сообщили, что «пожар полностью ликвидирован», передает ТАСС.

РИА «Новости» со ссылкой на главк МЧС уточняет, что полностью ликвидировано открытое горение, но есть еще дымящие участки, где «продолжаются работы по тушению».

Напомним, на территории завода, занимающегося производством баллистических ракет «Сармат», произошел пожар, площадь которого составила 24 тыс. кв. м.