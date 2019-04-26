Киев придумал наказание для России за выдачу паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что санкции в отношении России из-за упрощенной выдачи российских паспортов жителям Донбасса должны быть экономическими.

«Тут, я считаю, мы должны думать про секторальные и экономические санкции. Мы начали это обсуждать», – сказал Климкин, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин в среду ввел упрощенную процедуру получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса де-факто стали россиянами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.