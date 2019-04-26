Путин высказал соболезнования в связи с уходом Быстрицкой

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Элины Быстрицкой.

По словам Путинам, Быстрицкая обладала редким обаянием и многогранным талантом, сообщается на сайте Кремля.

«Скончалась Элина Авраамовна Быстрицкая – великая актриса, человек редкого обаяния и многогранного таланта, который она всегда щедро дарила людям. Элина Авраамовна с честью прошла суровые испытания Великой Отечественной войны. Выбрала делом своей жизни творчество, созидание, служение искусству. Стала настоящей легендой! Мы навсегда сохраним добрую память об Элине Быстрицкой», – сказал Путин.

Советская и российская актриса театра и кино и певица Элина Быстрицкая ушла из жизни в возрасте 91 года в пятницу.

Церемония прощания с актрисой пройдет в Малом театре, на сцене которого она служила с 1958 года. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Быстрицкая будет похоронена на Новодевичьем кладбище.