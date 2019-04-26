В ЛНР отреагировали на заявление МИД Украины о паспортах РФ в Донбассе и нацизме

«Жители Донбасса пять лет ждали возможность получить российское гражданство. Сейчас эта возможность есть», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, комментируя ажиотаж среди желающих получить российские паспорта. Министр также ответил на упрек Украины в том, что такая выдача похожа на поведение нацистов во время Второй мировой войны.

Министр иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего отметил, что власти предпринимают дополнительные усилия, чтобы облегчить выдачу российских паспортов всем желающим. Как и в соседней Донецкой народной республике (ДНР)

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что местные жители выстраиваются в очереди на подачу документов для получения российского гражданства по упрощенной схеме.

«У нас сейчас организовываются пункты для оформления пакета документов в том ключе, как об этом написано в официальном заявлении МВД Российской Федерации. Глава республики дал поручение предпринять соответствующие шаги по организации этого процесса на нашей территории, чтобы максимально упростить и ускорить его», – рассказал Дейнего.

Напомним, в среду президент Владимир Путин ввел упрощенную процедуру получения гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Министр подчеркнул, что жители Донбасса пять лет ждали возможность получить российское гражданство. «Сейчас эта возможность есть. Это серьезный подарок к весенним праздникам и к пятилетию республики», – подчеркнул глава МИД ЛНР.

Дейнего также возразил замминистра иностранных дел Украины Елене Зеркаль, которой упрощение порядка выдачи российских паспортов напомнило действия нацистов во время Второй мировой войны. В своем Facebook она написала, что практика давать гражданство жителям оккупированных территорий использовалась нацистами в Европе, чтобы население можно было призывать в армию.

«У Зеркаль, скорее всего, несколько искаженное понимание реальности. У нас все, кто имеет желание защищать республику, уже сейчас служат в Народной милиции. Для этого российский паспорт им не нужен. А аналогии с нацизмом мы видим и слышим каждый день в населенных пунктах на линиях разграничения. Стрелять по собственным гражданам, как называет жителей Донбасса Украина, из тяжелых вооружений – это действительно нацизм», – сказал Дейнего.

Он добавил, что «вычеркнуть из узко националистических соображений целый пласт населения из гражданства и системно убивать его – это и есть нацизм».