Крупные города Крыма решили связать морским сообщением

Власти Крыма запланировали связать крупные города морским сообщением, сообщил глава комитета парламента Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«В планах соединить Керчь, Феодосию, Ялту, Севастополь, Евпаторию внутренними пассажирскими морскими перевозками», – приводит слова Черняка РИА Новости.

Глава комитета отметил, что морское сообщение по маршруту Ялта – Севастополь, которое было запущено в прошлом году, полностью себя оправдало. В этом году планируется запустить еще один маршрут между Ялтой и Евпаторией.

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В июле прошлого года между Севастополем и Ялтой запустили пассажирское сообщение с помощью судна на подводных крыльях «Комета».

Ранее в Крыму приготовились восстановить паромное сообщение с Турцией, а также анонсировали возобновление сообщения по морю между Сочи и Крымом.

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