Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР

Глава российского государства Владимир Путин принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР, заявило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР пригласил Путина приехать в Северную Корею «в любое удобное время». По сообщению ЦТАК, «приглашение было с готовностью принято», передает РИА «Новости».

Ким Чен Ын и Путин «договорились укреплять стратегическое сотрудничество для обеспечения мира и безопасности в регионе». Стороны намерены «делать более тесными взаимопонимание и связи».

Лидеры России и КНДР договорились развивать торгово-экономические отношения и научно-техническое сотрудничество.

Ким Чен Ын заверил Путина, что народ КНДР помнит подвиг советских воинов, отдавших свои жизни за освобождение Кореи от японского господства.

Председатель Госсовета КНДР раскритиковал США за то, что Вашингтон «занял одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите» двух стран, передает ТАСС.

В результате, как заявил Ким Чен Ын, «ситуация Корейского полуострова и региона в настоящее время находится в мертвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке».

По мнению северокорейской стороны, «мир и безопасность Корейского полуострова полностью зависят от последующего подхода США». При этом Северная Корея «будет готова ко всяким обстоятельствам».

Напомним, пятичасовая встреча Путина и Ким Чен Ына прошла на острове Русский. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об эксцентричном имидже лидера КНДР.

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