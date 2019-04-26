Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР

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26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 02:42  |  vz.ru
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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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В Донбассе закончился день сурка

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Этот указ о выдаче российских паспортов – не о практической пользе. Кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Он подвел черту под временем, когда ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Он дал миллионам людей надежду. Подробности...
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Мифы о Турции и геноциде армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Позор, что информация об этом преступлении против человечности, без которого вполне возможно не случилось бы и многих других националистических преступлений 20-го века во многих странах, не распространяется так же широко, как информация о Холокосте. Подробности...
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

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          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
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            Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР

               26 апреля 2019, 01:15
            Фото: kremlin.ru
            Текст: Антон Антонов

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            Глава российского государства Владимир Путин принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР, заявило Центральное телеграфное агентство Кореи.

            Лидер КНДР пригласил Путина приехать в Северную Корею «в любое удобное время». По сообщению ЦТАК, «приглашение было с готовностью принято», передает РИА «Новости».

            Ким Чен Ын и Путин «договорились укреплять стратегическое сотрудничество для обеспечения мира и безопасности в регионе». Стороны намерены «делать более тесными взаимопонимание и связи».

            Лидеры России и КНДР договорились развивать торгово-экономические отношения и научно-техническое сотрудничество.

            Ким Чен Ын заверил Путина, что народ КНДР помнит подвиг советских воинов, отдавших свои жизни за освобождение Кореи от японского господства. 

            Председатель Госсовета КНДР раскритиковал США за то, что Вашингтон «занял одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите» двух стран, передает ТАСС.

            В результате, как заявил Ким Чен Ын, «ситуация Корейского полуострова и региона в настоящее время находится в мертвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке».

            В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч

            По мнению северокорейской стороны, «мир и безопасность Корейского полуострова полностью зависят от последующего подхода США». При этом Северная Корея «будет готова ко всяким обстоятельствам».

            Напомним, пятичасовая встреча Путина и Ким Чен Ына прошла на острове Русский.

            Газета ВЗГЛЯД рассказывала об эксцентричном имидже лидера КНДР.

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