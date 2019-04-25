Госдолг Украины вырос до 79 млрд долларов

Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до 78,8 млрд долларов.

«Государственный и гарантированный государством долг на конец марта 2019 года составил 2 146,64 млрд гривен, или 78,78 млрд долларов против 2 111,99 млрд гривен, или 78,24 млрд долларов месяцем ранее», – сообщают «Украинские новости».

Также увеличился и прямой внешний долг с 39,64 млрд долларов до 40,18 млрд долларов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что на погашение внешних займов придется потратить треть украинского бюджета.