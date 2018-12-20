Стало известно, какая часть бюджета Украины пойдет на погашение долгов

Украина «зажата долгом», заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман.

«Нам отдавать его», – приводит слова премьера РИА «Новости».

Гройсман сообщил, что на погашение внешних займов придется потратить треть украинского бюджета.

В связи с этим глава правительства страны заявил, что «профессиональное и качественное управление госдолгом» является для Украины «вопросом стабильности».

Гройсман заявил, что «ВВП должен расти, а долг уменьшаться».

Киев утверждает, что с 2016 года госдолг снижается и уже достиг «безопасной границы».

Напомним, в декабре 2018 года Украина взяла в кредит под гарантии Всемирного банка 349 млн евро. В том же месяце Украина оформиластабилизационный кредит на 1,4 млрд долларов на условиях МВФ. Между тем, по словам бывшего кандидата в президенты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко, каждый житель Украины должен МВФ уже почти 2 тыс. долларов.

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