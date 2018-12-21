Украина получила первый транш от МВФ по новой программе

Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине первый транш в размере 1,4 млрд долларов, сообщили в национальном банке страны.

Транш переведен по новой программе сотрудничества с МВФ на условиях программы stand-by, которую совет директоров фонда принял 18 декабря, сообщили в нацбанке Украины.

После поступления на счет Украины 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долларов) международные резервы страны выросли до 20,1 млрд долларов, что является пятилетним максимумом.

Во вторник МВФ принял решение о выделении Украине новой кредитной линии на 3,9 млрд долларов в рамках 14-месячной программы. Министерство финансов Украины обнародовало детали меморандума с МВФ.

В ноябре Рада утвердила бюджет Украины на 2019 год, который уже прозвали«бюджетом нищеты». Депутат Александр Долженков заявлял, что треть государственного бюджета Украины тратится на погашение госдолга страны.