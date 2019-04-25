Астрофизики поставили под сомнение главную теорию Хокинга

Астрофизики во главе с ученым Масахиро Такада из японского Физико-математического института заявили, что их обширное исследование поставило под сомнение теорию Стивена Хокинга о темной материи.

Речь идет о предположении Хокинга о том, что темная материя состоит из гигантского массива черных дыр небольшого размера, которые появились сразу после Большого взрыва.

Команда Такада провели исследование туманности Андромеды с помощью камеры Hyper Suprime-Cam (HSC), установленную на телескопе Subaru на Гавайях, говорится в материале Live Science, передает «Российская газета».

Исследователи в течение нескольких часов произвели порядка 200 снимков туманности, которые должны были выявить эффект искажения пространства от черных дыр – микролинзирования.

Согласно теории Хокинга, ученые должны были зафиксировать около 1000 подобных сигналов, но им удалось найти лишь одно подобное событие, отметил Такада. Это противоречит расчетам Хокинга.

При этом авторы исследования отметили, что сигналы первичных черных дыр могут быть слишком короткими, из-за чего их невозможно наблюдать с земли, поэтому закрывать этот вопрос еще рано.