Порошенко признался в незнании украинского языка

Петр Порошенко прокомментировал принятие Верховной радой закона об исключительности украинского языка, рассказав, что раньше и сам не знал язык.

«Хотел бы поблагодарить большинство русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка. Я тоже, кстати, изучил его уже в зрелом возрасте», – написал Порошенко в Facebook.

Он также отметил важность уважения прав людей, которые говорят на других языках, назвав это «европейской практикой», которой Украина продолжит придерживаться.

Порошенко уточнил, что работа над законом продолжалась несколько лет, в результате из него убрали карательные инспекции. Он также отметил, что подпишет закон, как только тот поступит на подпись.

Ранее Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Однако Владимир Зеленский раскритиковал его и пообещал, что после вступления в должность он проверит соответствует ли закон конституции.