Moody’s предупредило о высоких геополитических рисках для Украины

Геополитические риски остаются повышенными для Украины из-за конфликта на востоке страны и после выборов президента, отмечает рейтинговое агентство Moody's.

По мнению экспертов Moody's, при Владимире Зеленском Украина продолжит сотрудничество с международными финансовыми организациями. При этом изменения основных направлений внешней и оборонной политики страны маловероятны, передает РБК.

Так, например, у Зеленского отсутствует парламентская база. Кроме того, «его ограниченная политическая платформа и его связи с изгнанным олигархом Игорем Коломойским выдвигают на передний план некоторую политическую неопределенность».

Кроме того, аналитики ожидают от нового главы государства «широкой преемственности политике» президента Петра Порошенко.

В свою очередь Reuters со ссылкой на доклад Moody's пишет, что кредитный рейтинг Украины может пострадать, если Зеленский вмешается в вопрос национализации «Приватбанка» на стороне его бывшего совладельца Игоря Коломойского, передает Deutsche Welle.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Таким же как Порошенко



Аналитики называют такой сценарий «серьезной помехой» для экономической реформы, одним из наиболее заметных успехов которой являются изменения в украинском банковском секторе.

Однако вероятность такого исхода невысока.

Напомним, Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента Украины с рекордным показателем в 73,22%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как новый президент Украины подтолкнул Россию к важнейшему решению по Донбассу.

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